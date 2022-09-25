4 أنواع غريبة من الفواكه تنتشر في المحافظات.. سعرها يصل إلى 800 جنيه

انتشرت فواكه جددية علي السوق المصري في المحافظات خلال الفترة الماضية، واتجه المواطنون لشرائها نظرا لوجود فوائد كبيرة بها، كما اتجه قطاع من المواطنين لشراء الأشجار وزراعتها أعلى أسطح المنازل وفي الحدائق الصغيرة، نظرا لثمارها الكثيفة ومن بينها، الباشن فروت والدراجون فروت وفاكهة الثعبان والليتشي.

الفواكه الغريبة في المحافظات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية عددا من أنواع الفاكهة الغريبة على الأسواق التي انتشرت في المحافظات خلال الفترة الماضية:

الباشن فروت

وتعد من الفاكهة المميزه والتي تحتوي علي فوائد كبيرة ومعادن مختلفة وفيتامينات، ويمكن للمواطنين زراعتها أعلى أسطح المنازل وهي من الفاكهة المتشعبة، ويتراوح سعر الكيلو الواحد في الأسواق بين 150 و300 جنيه، وتبلغ قيمة الشجرة 200 جنيه وتنتح في العام الواحد ما بين 50 و100 كيلو حسب عمر الشجرة.

والتي تعرف باسم «التنين» وهي من الفواكه الاستوائية التي انتشرت في الأسواق بالمحافظات، ويصل سعر الكيلو منها إلى 800 جنيه بينما تبلغ سعر الشجرة منها 300 جنيه، ويمكن زراعتها فوق الأسطح، وتشبه الصبار، ولها العديد من الفوائد الصحية وبها فيتامينات ومعادن كثيرة.

فاكهة الأساسي

وتسمى فاكهة الليتشي وهي من الفواكه الاستوائية التي انتشرت بالمزراع في المحافظات، وتعمر الشجرة حتي 40 عام، وتنتج الشجرة الواحدة ما يقرب من 450 كيلو سنويا في شهري يونيو ويوليو، ويبلغ سعر الكيلو من 150 وحتى 250 جنيها في الأسواق، وتحتوي على العديد من الفوائد من بينها رفع المناعة في الجسم.

فاكهة الثعبان

وهي من الفواكه الغريبة التي انتشرت في الأسواق بالمحافظات خلال الفترة الماضية، ويبلغ سعر الكيلو منها 800 جنيه، ومذاقها يجمع بين الزهور والفواكه، وتستطيع أن تطرح بعد 4 أعوام، وتحتوي على معادن مختلفة وفيتامينات فضلا عن نكهتها المميزة.