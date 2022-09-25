افتتاح منشآت رياضية بمركزي ببا وسمسطا ببني سويف.. مراكز شباب وملاعب

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من المنشآت الرياضية والشبابية ببعض مراكز الشباب والأندية بمركزي ببا وسمسطا.

تطوير مركز شباب بني قاسم وطحا البيشة وسدس

وافتتح وزير الشباب ومحافظ بني سويف أعمال التي تم تنفيذها بمركز شباب بني قاسم، وشملت تطوير المبنى الإداري ورفع كفاءة الملعب الخماسي بتكلفة 2 مليون و162 ألف جنيه، علاوة على افتتاح تطوير مركز شباب طحا البيشة بتكلفة 2 مليون و394 ألف جنيه، وتضمنت رفع كفاءة المبنى الإداري والملعب الخماسي، بجانب افتتاح أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب سدس بتكلفة 800 ألف جينه، بجانب افتتاح مشروع إنشاء 80 محلاً تجارياً بسور مركز الشباب بتكلفة 1.5 مليون جينه، وذلك ضمن 20 مشروعا يجرى تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاع الشباب والرياضة.

تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة سمسطا

كما افتتح الوزير والمحافظ أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة سمسطا والذي بلغت تكلفته 800 ألف جنيه، بجانب افتتاح قاعة المناسبات بالمركز بتكلفة 800 ألف جينه، وحضانة بنفس المركز، لخدمة أهالى مدينة سمسطا، فيما يتضمن برنامج زيارة الوزير أيضاً افتتاح مركز شباب الكوم بمركز سمسطا «إنشاء جديد» بتكلفة 3 ملايين جنيه.

رفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب ببني سويف

وأكد «صبحي»، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب، وكذا تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال، وأهمية مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.

فيما أشاد المحافظ بمشروعات الوزارة ببني سويف على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب، معربا عن تقديره للوزير الدكتور أشرف صبحي للدعم الذي تقدمها الوزارة لمراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، وتطويرها بشكل كامل لتصبح منشآت قادرة على إتاحة فرصة الممارسة الرياضية لأبناء بني سويف من النشء والشباب.