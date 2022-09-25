العناية الإلهية تنقذ قرية بأسيوط من كارثة.. سقوط سيارة محملة بأسطوانات غاز

تمكن أهالي قرية «المسعودي» التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، اليوم، من إنقاذ المنطقة من كارثة، بعدما حدث هبوط أرضي أسفل سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز منزلية، ولجأ المواطنون إلى تفريغ حمولة السيارة بهدوء، من أجل سحبها من الحفرة، دون وقوع اي إصابات أو خسائر بشرية.

هبوط أرضي أسفل السيارة

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارًا من رئاسة مركز ومدينة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلية في حفرة نتيجة هبوط أرضي.

سحب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز

وتوجهت الأجهزة التنفيذية إلي مكان البلاغ، وتبين سقوط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز تحمل أرقام «ي أ ر- 9127»، وجاري سحب السيارة التي حصل أسفلها هبوط أرضي دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال أحد شهود العيان لـ«الوطن»، إن المكان الذي حدث به الهبوط هو مكان حفر أعمال الصرف الصحي التي تتم بقرية المسعودي، وأثناء سير السيارة ومع حمولتها الكبيرة تعرضت لميل على جانب الطريق بسبب هذا الهبوط، ولجأ الأهالي إلى تفريغ جزء من حمولة السيارة لسحبها دون حدوث أي خسائر بشرية.

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