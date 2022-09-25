البنوك تثبت أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية بعد قرار «المركزي»

أعلنت لجان الأصول والخصوم في البنوك المحلية تثبيت أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، من شهادات وودائع وحسابات توفير بالعملة المحلية والعملات الرئيسية كالدولار واليورو والجنيه الاسترليني.

وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، إن قرار البنوك بتثبيت سعر الفائدة يأتي في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى 11.25%، و12.25% و11.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

التضخم المستهدف 7% (± 2 نقطة مئوية)

كان البنك المركزي المصري، أعلن عن تثبيت سعر الفائدة، وزيادة الاحتياطي النقدي الملزم للبنوك بأن تحتفظ به لدى المركزي المصري، لتصبح 18% بدلاً من 14%، مع استهداف معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2022.

آثار الـ300 نقطة لا يزال سارياً

وقال «المركزي»، في بيانه، إن لجنة السياسة النقدية، ستعمل على مواصلة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم، وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان استمرار أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022.