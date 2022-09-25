صورة شيرين ومحمد صلاح تثير الجدل.. ومتابعون: «قمرين وطاقة إيجابية»

صورة شيرين ومحمد صلاح أحدثت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة لها، وذلك بعد نشر المطربة للصورة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تغزلها فيه، في تعليقها على الصورة قائلة: «القمر لما يكتمل».

والتقطت صورة شيرين ومحمد صلاح بمحافظة الإسكندرية، إذ تواجد الأخير مع معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم الذي أدى مباراة ودية، أمس الأول الجمعة، أمام منتخب النيجر على استاد الإسكندرية، وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة، أحرزها محمد صلاح بواقع هدفين، وهدف لمصطفى محمد.

شيرين: صداقة قوية تربطني بـ صلاح

حرصت شيرين على مقابلة محمد صلاح في الإسكندرية، نظراً لعلاقة الصداقة القوية التي تربطهما، وذلك وفقاً لما أعلنته المطربة في أكثر من مقابلة تليفزيونية معها، إذ أكدت أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي حريص على التواصل معها باستمرار والسؤال عنها.

وحازت صورة شيرين ومحمد صلاح على إعجاب الجمهور الذين أشادوا بفقدان المطربة للكثير من وزنها، حيث علق أحد متابعيها قائلاً: «ايه الحلاوة دي يا شيري؟ يا أهلا برجوعك لشيرين اللي بنحبها»، فيما علق آخر بقوله: «قمرين.. صورة كلها طاقة إيجابية.. بنحبك يا شيرين إنتي ومحمد صلاح».

وبعد انتشار صورة شيرين ومحمد صلاح على نطاق واسع، انتشر مقطع فيديو لشيرين، وهي ترقص مع شاب في الإسكندرية، وذلك بحضور الفنانة إلهام شاهين، التي دخلت في وصلة رقص معهم.

إلهام شاهين تشيد بأخلاق شيرين

ونشرت إلهام شاهين صورة لها مع شيرين، وعلقت عليها بقولها: بحبك طيبتك وجدعنتك وقلبك الأبيض.