كل ما تريد معرفته عن ترخيص الآبار وسعر المتر المكعب للمياه بجنوب سيناء

أعلنت إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، عن تلقي طلبات المزارعين حول ترخيص آبار الأراضي الزراعية، من أجل تفادي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر وغرامات مالية على المخالفين.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرقعة الزراعية بمحافظة جنوب سيناء زادت مساحتها، لتصل إلى 36 ألف فدان، بزيادة قدرها 40% عن المنزرعة عام 2016، مما أدى إلى زيادة استهلاك مياه الخزان الجوفي، الأمر الذي يتطلب إحكام السيطرة على الخزان الجوفي وترشيد الاستهلاك لاستمرار عملية التنمية.

خطوات ترخيص الآبار

واستعرض المهندس عبد المجيد مصطفي، وكيل الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، خطوات الحصول على ترخيص آبار المياه الجوفية بالنسبة للمزارعين، خلال لقاء عقد بحضور مدن «الطور ورأس سدر ونويبع»، والتي تمثل 95% من مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة، موضحا أن الخطوات سهلة وغير معقدة، وتكلفتها بسيطة لا تذكر مقارنة بما قد يترتب على المخالفة وتبديد المياه.

وكانت الخطوات كالتالي:

１- أن يتقدم المزارع بطلب إلى إدارة المياه الجوفية بالطور.

２- موافقة مجلس المدينة التابع لها المزارع على ترخيص البئر باسم المحافظة، وينوب عنها صاحب المزرعة لحين انتهاء إجراءات تقنين الأرض.

３- إفادة من مديرية الزراعة بالمحافظة بأن الأرض قائمة، مع توضيح المساحة المنزرعة الفعلية، والمحاصيل المزروعة لتحديد المقنن المائي.

４- تركيب عداد قياس تصرف على البئر.

５- الحصول على الرخصة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة بمدة خمس سنوات، أو الحصول على شهادة مؤقتة لحين انتهاء إجراءات تقنين الأرض.

كيفية المحاسبة

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الترخيص يهدف إلى تحديد مقنن مائي للفدان بدون أي تكلفة على المواطن مقابل المياه، مؤكدا أن المحاسبة على المياه تتعلق فقط بالآبار غير المرخصة أو السحب الزائد عن المقنن المائي.

وتابع، أن الرسوم الإدارية التي تدفع لترخيص بئر لأول مرة، 247 جنيها عن مدة خمس سنوات، ويطلق عليها رسم نظر أو ترخيص، الرسوم الإدارية لتجديد الترخيص للبئر 47 جنيها فقط.

وأردف أن رسوم متابعة كمية ونوعية المياه بالنسبة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، المساحات أقل من 10 أفدنة معفاة من الرسوم، أما المساحات التي تزيد عن 10 أفدنة يتم دفع 50 جنيها لكل فدان وتحصل مرة واحدة فقط.

واختتم، رسوم تحليل عينة مياه 360 جنيها فقط وتدفع مرة كل 5 سنوات، ورسوم أعمال للمعاينة الحقلية والمراقبة، المساحات الأقل من 5 أفدنة تعفى من هذه الرسوم، أما المساحات التي تزيد عن 5 أفدنة يتم تحصيل 1% بحد أدنى 1000 جنيه ويتم تجديدها مرة كل خمس سنوات.

يذكر أن سعر المتر المكعب للمياه الجوفية 3 قروش، وتحصل من الآبار غير المرخصة، والتعديات التي تتم على خزان المياه، ويجري تحديد كمية المياه لكل فدان حسب المساحة وموقع الأرض.