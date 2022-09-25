CIC تحتفل بتخريج دفعة 2022 بحضور نائب السفير الكندي

تحتفل الـCIC بتخريج طلاب دفعة 2022، بحضور نائب السفير الكندي في القاهره Matt friesen، والدكتور محمود أبو النصر المستشار العلمي لـCIC، والدكتور ممدوح القاضي نائب رئيس مجلس إدارة CIC، إلى جانب ممثلي جامعة (CBU- Cape Breton University) الكندية، وعدد من الشخصيات الأكاديمية المصرية والكندية، ونخبة من الإعلاميين، وذلك غدًا الاثنين، بأحد فنادق القاهرة.

وتتضمن فعاليات حفل التخرج، تكريم نخبة من الرموز النسائية المصرية، ضيوف شرف الحفل مثل «منى الشاذلى، دينا عبد المنعم، مايا مرسي»، بالإضافة لتكريم مشروعات تخرج الطلاب الفائزين، وحضور العديد من الطلاب خريجي الـCIC لمنحهم درجات البكالوريوس في برامج الهندسة، والإعلام، وتكنولوجيا الإدارة من البرنامجين المصري والكندي بمقري الـCIC في التجمع الخامس والشيخ زايد، ويعد ذلك الحفل، هو الخامس عشر على التوالي منذ نشأة الـCIC.

ويأتي حفل التخرج، بمثابة يوم جديد من العلاقات التعليمية المميزة بين مصر وكندا، على الصعيد التعليمي وأنشطة البحث والتطوير، من خلال تقديم خريجين قادرين علي المساهمة في المشروعات القومية في كل المجالات، والمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بعد تلقيهم العلوم المختلفة، وفقا لنموذج التعليم الكندي صاحب التصنيف المرموق عالميا.

وتحرص CIC، دائمًا على تأهيل الطلاب لأسواق العمل المختلفة داخليًا وخارجيًا من خلال التدريب المستمر، وخلق أجواء مشابهة تماما لما سيجدوه في حياتهم العملية، وجرى إنشاء الـCIC عام 2004، إذ كانت البداية في مقر التجمع الخامس، ومن ثم بدأ التوسع في عام 2012، إذ جرى إنشاء المقر الثاني بالشيخ زايد.

وتضم الـCIC أكثر من 12000 طالب، بالإضافة إلى الخريجين، ويقدم المقر الرسمي لجامعة كيب بريتون الكندية في مصر- شهادات بكالوريوس معتمدة من مصر وكندا، وشهادة البكالوريوس المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، والشهادة الكندية المعتمدة من جامعة كيب بريتون بكندا.