الإسكندرية تختار 121 مشروعا أخضر ضمن المبادرة الوطنية.. 6 فئات

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغت 341 مشروعاً متنوعاً، مشيرا إلى اختيار 121 مشروعا مستوف للمواصفات.

التصفية النهائية

وذكر المحافظ، أنه سيتم اختيار 38 مشروعا للتصفية النهائية، بواقع مشروع عن كل فئة، بفئاتها الست، وهي المشروعات الكبيرة، والمتوسطة، والمحلية الصغيرة «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع تنسيقي باللجنة التنفيذية، لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي «COP27».

معايير التقييم

وخلال الاجتماع؛ تابع محافظ الإسكندرية أداء عمل اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم، وتذليل العقبات بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

وأكد محافظ الإسكندرية حرصه واهتمامه على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي، وتغيرات المناخ إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.