رئيس جهاز دمياط الجديدة: المدينة بها 300 ألف نسمة.. وافتتاح 44 عمارة قريبا

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، إن المدينة ذات موقع جغرافي جيد، وتبعد عن ميناء دمياط بنحو 4.5 كيلومتر، وعن المدينة الأم بـ 20 كيلومترا، كما تبعد عن مدينة المنصورة الجديدة أيضا 20 كيلومترا.

منيع: المدينة بها جميع أنواع الإسكان

وأضاف «منيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المدينة بها حاليا ما يقارب الـ300 ألف نسمة وبها كل أنواع الإسكان «منخفض التكاليف، واقتصادي، واجتماعي متميز، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة».

افتتاح 44 عمارة

واستطرد: «قريب هيكون فيه افتتاح 44 عمارة، وهناك مشروع آخر في سكن مصر به 27 عمارة وهيتم افتتاحها قريبا، وجار التسليم حاليا في مشروع جنة مصر بالمدينة الجديدة».

وأوضح أن المدينة صرف عليها حتى الآن 9.5 مليار جنيه؛ لإنشاء شبكات المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي، مشيرا إلى أن محطة المياه في المدينة تصل قدرتها الاستيعابية اليومية لـ172 ألف متر مكعب، بخلاف محطة معالجة تعالج 40 ألف متر مكعب من المياه يوميا.