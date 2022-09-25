خبراء: تقدُم مصري كبير في المؤشرات الدولية على المستوى الحقوقي

ساهم إلغاء مصر لمد حالة الطوارئ فى البلاد، الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل عام من الآن، فى تعزيز صورة مصر فى مجال حقوق الإنسان عالمياً، ورفع من مؤشرات الاستقرار الداخلى فى مصر على المستويات كافة، وهو ما تُرجم فى التناول الإعلامى لهذا القرار من مختلف وسائل الإعلام العالمية وقتها، فالقرار المصرى الذى اتُخذ من قبَل القيادة السياسية جاء فى ضوء تحسن المؤشرات داخلياً على إلغاء تلك الحالة التى لجأت مصر لاتخاذها قبل سنوات، شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول، ضمن تدابير تشريعية وسياسات أمنية فرضتها ضرورات مكافحة الإرهاب، وهى الحالة التى كانت تتخذها مصر فى إطار سياق يلتزم بالتدابير والإجراءات الدستورية ويتواكب مع التزامات مصر بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.

وبحسب وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، فإنه لا يقتصر تنفيذها على مواضيع وقضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطنى فحسب، بل تحرص مصر على التعبير عن تلك الرؤية وما ترتكز عليه من مبادئ وقيم على المستوى الدولى، ولذا شاركت مصر فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين فى عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما ساهمت مصر بشكل فعال فى الجهود المبذولة فى إطار الاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة الدول العربية، لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة.

وحول ذلك تقول السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ«الوطن»، إن إلغاء إعلان مد حالة الطوارئ ينسجم مع ما تعمل عليه مصر فى مسار تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى حول هذا الشأن يؤكد أن مصر دُرّة الأمن والأمان باعتراف وسائل الإعلام العالمية مثل شبكة «سى إن إن» الأمريكية ووكالة أنباء رويترز، وهؤلاء لن يجاملوا مصر، خاصة بعد السماح من مختلف الدول لرعاياها بالسفر إلى مصر حتى فى وقت انتشار جائحة كورونا فى أول أيامها.

الإسلامبولي: الدولة أعطت رسالة واضحة بأنها آمنة والدليل انعقاد قمة المناخ

وأضافت «الإسلامبولى» أن مصر أعطت رسالة واضحة كالشمس لكل الشركاء الدوليين بأنها آمنة، سواء لحضور أى أحداث دولية أو للسياحة أو للاستثمار، وهو ما تُرجم فى حصول مصر على حق استضافة قمة المناخ المرتقبة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وهى القمة رفيعة المستوى التى تتجه الأنظار إليها، وستعطى من خلالها مصر رسالة تأكيد على أنها بلد الأمن والأمان التى تسيطر على كل حدودها دون وجود أى مشكلات أمنية من أى فئات ضالة، لتظل مصر واحة الأمان التى حاربت وستحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم.

كما أوضحت مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القرار المصرى دفع دولاً كثيرة إلى رفع حظر السفر إلى مصر، وهذا جعل أرباح السياحة تزيد فى مصر، كما تسبب كذلك فى المساهمة فى تحسين الاستقرار الداخلى لمصر الذى تُرجم فى تحقيق مصر معدلات نمو اقتصادى كبيرة ضمن دول قليلة رغم الأزمات العالمية، وحصلت مصر على قروض من الجهات المانحة، وهو اعتراف دولى بأن اقتصاد مصر يسير فى الاتجاه الصحيح بجانب الأمن.

عبدالجواد: أحد المؤشرات والدلائل على التغيير الشامل والتحول الجوهري في توجهات الدولة

فيما قال عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، لـ«الوطن»، إن إلغاء قانون الطوارئ كان يُعتبر أحد المؤشرات والدلائل على التغيير الشامل والتحول الجوهرى فى توجهات الدولة بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف «أحمد» أنه على الرغم من أن مصر محاطة بمنطقة مشتعلة، فإن ذلك القرار كان شجاعة من الإدارة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذه قرار إلغاء قانون الطوارئ بالتزامن مع عام المجتمع المدنى، وقبله إلغاء مادة الحبس فى قانون الجمعيات الأهلية.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر دائماً مستهدفة من الخارج وبعض الدول الأجنبية، استناداً على معلومات غير موثقة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وكانت هذه الشماعة محل تعليقات متعددة، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يقطع الطريق على هذه الأكاذيب بإلغاء قانون الطوارئ.

وأشار إلى أن شماعة قانون الطوارئ التى كانت تُستخدم دائماً ضد مصر، أنهى أمرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع عودة المجتمع المدنى باعتبار عام 2022 عاماً له، وهو ما وجَّه رسالة للجميع بأن المجتمع المصرى مطلق الحرية والعنان.