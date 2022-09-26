مواطنون يتحدثون عن تغيّر حياتهم بعد انتقالهم للأسمرات: «حاسين بالأمان»

منذ 7 سنوات كان ملف تطوير العشوائيات يعد من ضمن الأحلام التي يتمناها أهالي المناطق العشوائية وغير الآمنة، في كثير من المحافظات، حلم أنهم يعيشون في مكان آدمي يحفظ حقوقهم ويوفر لهم حياة كريمة ومع وجود قيادة سياسية همها الأول والأخير التغيير للأفضل؛ الحلم أصبح حقيقة، وحياة آلاف الأسر تغيرت 180 درجة.

خدمات كثيرة في حي الأسمرات

قال حسين الجارحي أحد الأشخاص الذين انتقلوا للعيش في حي «الأسمرات»، إن حي الأسمرات أفضل بكثير مما كانوا عليه سابقا من حيث النظافة والخدمات، وذلك خلال تقرير عرضه برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

بينما قالت زوجته إنهم كانوا يعيشون سابقا في منطقة عشوائية لا تصل إليها الخدمات ولا تستطيع النزول من منزلها، بينما حاليا وعقب انتقالهم للأسمرات يوجد أندية لأولادهم.

الأمن والأمان

من جانبها قالت «أم سيد» إحدى سكان منطقة الأسمرات، إنها كانت تخشى نزول أولادها في المنطقة العشوائية التي كانوا يسكونون بها في الماضي قبل انتقالهم لحي الأسمرات، معبرة عن سعادتها بالأمان التي بتمتع بها الحي، «قبل أي حاجة الأمان، والمكان هنا متأمن، وفيه أندية لأولادنا وقصر ثقافة، فيه فرص كتير».

وأشار أحد الشباب سكان منطقة الأسمرات، أن هناك العديد من الاختلافات في حياته حدثت بعدما انتقل لحي الأسمرات، «مدرسة التكنولوجيا التطبيقية اللي أنا فيها قريبة من بيتي، وبروح قصر الثقافة، وأندية بننزل نلعب فيها كورة وبيبقى معانا مدربين».