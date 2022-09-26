«العربية»: بدء وصول المستدعين للتعبئة الروسية للقواعد العسكرية

أفاد تقرير للمخابرات البريطانية ببدء وصول من تمّ استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الاستخبارات البريطانية، أنَّ روسيا ستواجه تحديًا إداريًا ولوجستيًا بتدريب قواتها بعد التعبئة.

بوتين يعلن التعبئة الجزئية في الجيش الروسي

وأعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، لدعم القوات الروسية بحربه في أوكرانيا.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة في جمهورية داغستان بجنوب روسيا مع معارضين للتعبئة، وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

اشتباكات بين الشرطة ومعارضين للتعبئة في داغستان

وجرى اعتقال نحو 100 شخص في الاحتجاجات، وأشعلت أول تعبئة عسكرية في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية احتجاجات في عشرات المدن في أنحاء البلاد.

ونجحت أوكرانيا في استعادة نحو 6 آلاف كيلومتر من أراضيها خلال سبتمبر الجاري، والتي استولت عليها روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير الماضي.