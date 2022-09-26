ارتفاع أمواج شواطئ العجمي بالإسكندرية لليوم الرابع على التوالي

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على شواطئ شواطئ العجمي غرب المحافظة، وذلك لليوم الرابع على التوالي منذ انطلاق فصل الخريف، نتيجة لارتفاع الأمواج بشكل متوسط مع التغيرات الجوية.

وشددت إدارة المصايف على توخي الحذر أثناء النزول بالشواطئ، والابتعاد عن شاطئ النخيل المغلق الذي يتسلل له البعض وينتج عن ذلك حالات غرق.

رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي

وبحسب التقرير اليومي التي تصدره مصايف الإسكندرية، فإن حالة الشواطئ تباينت اليوم ما بين شرق وغرب، حيث هدوء واستقرار حالة البحر و الأمواج بشواطئ القطاع الشرقي، تبعها رفع الرايات الخضراء بها.

رفع الرايات الصفراء على شواطئ العجمي

الوضع كان مغايرا في شواطئ العجمي، إذ رُفعت الرايات الصفراء نتيجة حالة البحر بالقطاع الغربي الذي يشهد ارتفاعا متوسطا للأمواج المتوسطة، غير أن ذلك لم يمنع من النزول للبحر مع أخذ الحيطة والحذر.

طقس الإسكندرية اليوم

وأشارت إدارة المصايف إلى أن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الاثنين، رابع ايام فصل الخريف، بلغت 29 درجة مئوية، وهي أجواء رائعة للاستجمام و الاستمتاع بمياه البحر.

وشددت الإدارة على غلق شاطئ النخيل، وحظر النزول فيه حرصا على سلامة الجميع، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التى يلقيها مسئولو الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطي الحد المسموح به حفاظا على أرواح رواد الشواطئ.