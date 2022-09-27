موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر لـ6 ملايين موظف بالدولة

حددت وزارة المالية، الموعد الخاص بعملية صرف مرتبات جميع العاملين فى الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الاداري بالدولة ككل، والبالغ عددهم 6 ملايين موظف على مستوى جميع الوزارت والهيئات الحكومية المختلفة التابعة لها، عن شهر أكتوبر 2022، حيث وفقا لما هو معلن، فإن عملية الصرف تتم على مدار 48 ساعة فى نهاية الشهر، بالنسبة لكل موظفي الدولة على مستوى محافظات الجمهورية.

موعد صرف مرتب أكتوبر 2022

يستعد العاملون في جميع الهيئات والوزارات الحكومية فى 22 أكتوبر المقبل، لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، ومن المقرر أن تستمر عمليات صرف المرتبات حتى اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمنشور سابق صادر عن وزارة المالية، فى الترتيب الخاص بعملية صرف المرتبات الشهرية لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، فإن كلا من وزارات «التجارة والصناعة، النقل، الآثار، الجهاز المركزي للمحاسبات، الداخلية والإسكان، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثقافة، الاتصالات، قطاع الأعمال العام، الإنتاج الحربي،المجلس الأعلى للصحافة، القوى العاملة، البيئة، الصحة،الأوقاف، الطيران، السياحة، التموين، التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،البترول، المجلس القومي لحقوق الإنسان»،وجميع المديريات التابعة لهم على مستوى محافظات الجمهورية، ستصرف المرتبات يوم 22 أكتوبر 2022.

هذا ومن المقرر أن يتم صرف باقى المرتبات فى 23 أكتوبر، فى كل من وزارات «التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، مجلس الدولة، الأزهر، وزارة الكهرباء، الزراعة، الشباب والرياضة، التعليم العالي، التخطيط، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التعاون الدولي، المالية، العدل، الموارد المالية والري الخارجية، الاستثمار، التنمية المحلية، القضاء والنيابة العامة، دار الإفتاء المصرية، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، الجامعات، اللجنة العليا للانتخابات، هيئة الرقابة الإدارية».