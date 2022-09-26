عقوبات رادعة على السفن الملوثة للبيئة المائية.. تصل لغرامة 150 ألف جنيه

قال المحامي على صبري عسكر، إن مياه البحار تتعرض لكميات كبيرة من التلوث بسبب مخالفة بعض أصحاب السفن لأحكام قانون البيئة، التي من شأنها الحفاظ على البيئة المائية، وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم كله.

وأضاف عسكر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لتفادي جزء من الضرر الذي من الممكن أن يقع على البيئة المائية وضعت الدولة معدات خاصة لتخفيض التلوث الناجم عن مخالفات بعض السفن، ونص قانون البيئة على عقوبات رادعة في حالة عدم تركيب هذه المعدات المسؤولة عن خفض التلوث.

غرامة من 40 : 150 ألف جنيه على تلويث البيئة المائية

وأكد صبري، أن المادة (94) من قانون البيئة، وضعت غرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تزيد عن 150 ألف جنيه؛ وذلك في حالة عدم تجهيز السفينة بالمعدات الخاصة بخفض التلوث في البيئة المائية.

وأشار إلى أن المادة المشار إليها سابقًا، نصت على أن الغرامة المذكورة تطبق على كل سفينة مسجلة في مصر، وغير مجهزة بمعدات خفض التلوث، موضحًا أن العقوبة لا تطبق فقط على من لا يجهز السفينة بالمعدات الخاصة بخفض التلوث، بل على من خالف أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة؛ وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت أو المواد الخطرة وفقًا لأحكام القانون.