قبل بدء الدراسة.. حملات لتطعيم الأطفال ضد كورونا في الإسماعيلية

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن المديرية أطلقت حملة مكبرة في شوارع مراكز وقرى المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا عبر حملة «طرق الأبواب» لزيادة عدد الحاصلين على اللقاح بالإسماعيلية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في القرى والأماكن البعيدة بمراكز المحافظة.

تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأضاف «حطب» أن القوافل المتحركة تستهدف تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح كورونا، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، لزيادة عدد الحاصلين على اللقاح، مشيراً إلى أن كافة الفرق الطبية تضم طبيبا مشرفا وممرضة مدربة على الحقن الآمن ومدخل بيانات.

وتابع «حطب» في تصريحات خاصة، أن القافلة انطلقت منذ أمس الأحد، ومستمرة لمدة 3 أسابيع، وتستهدف المراكز والقرى والعزب وتوابعها للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، مؤكدا أن الفرق الطبية خاضت تدريبات مكثفة على فحص المواطنين والحالات التي قد تكون مستبعدة من الحصول على لقاح كورونا وكيفية إجراء أعمال الفرز للمواطنين.

تنسيق مع المصالح الحكومية لتطعيم العاملين

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه تم التنسيق مع جميع المصالح الحكومية لإعادة المرور عليها مرة أخرى، ومنح اللقاح للعاملين فيها ممن كانت لهم ظروف تمنعهم من الحصول عليه في الأشهر الماضية لضمان حصول أكبر نسبة من العاملين بها على اللقاح.

وقال «حطب» إن اللقاح آمن تماما، وعلى مواطني الإسماعيلية مساعدة أسرهم في الحصول عليه، لتجنب مخاطر تجدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الفرق ستجوب الشوارع وستصل للمواطنين حتى منازلهم.