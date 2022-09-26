«مندور»: انتهاء أعمال تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس خلال 6 أشهر

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تعمل على تطوير الأقسام الداخلية فيها ضمن المرحلة الثانية بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى وافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لها على هامش الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك لتقديم خدمة علاجية تليق بأهالي مدن منطقة قناة السويس.

وأضاف «مندور» على هامش زيارته وتفقده اليوم الاثنين، لمستشفى جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى إنشاء مستشفى نموذجي يتواكب مع منظومة التأمين الصحي الجديد.

تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفيات

وتابع أن الجامعة وضعت خطة مرحلية للتطوير من حيث الأعمال المدنية والخدمات الطبية وزيادة عدد الأسرة، حتى يستطيع المستشفى تقديم خدماته للمواطنين، ودون الإخلال برسالته العلمية والتعليمية والتدريبية لتخريج أفضل الكوادر في هيئة الأطباء والتمريض.

وتفقد رئيس جامعة قناة السويس المستشفيات الجامعية لمتابعة أعمال الإنشاءات، والوقوف على آخر المستجدات في تطوير الأقسام الداخلية، ضمن خطة العمل خلال الفترة الزمنية المحددة، يرافقه الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إسحاق سمير، مدير المستشفى الجامعي.

بدء المرحلة الثانية في أغسطس الماضي

وقال «مندور» إن المرحلة الثانية من أعمال تطوير الأقسام الداخلية بدأت منذ أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تستمر لـ6 أشهر، مضيفا أن أعمال الصيانة لا تؤثر نهائياً على العمل بالأقسام المختلفة، خاصة قسم الطوارئ الذي يعمل على مدار 3 أيام بالأسبوع لاستقبال المواطنين بشكل طبيعي.