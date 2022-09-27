حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 26-9-2022 عاطفيا ومهنيا

متابعة التغيرات التي تطرأ على الخريطة الفلكية لمواليد الأبراج السماوية، تحظي باهتمام قطاع كبير من محبي الأبراج، فالتغيرات التي تطرأ على حركة الكواكب تؤثر على طاقة الإنسان.

وفي التقرير التالي، توضح خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لقراء بوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لكل الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل 27-9-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

حظك اليوم برج الحمل 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الثور 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك كل الطاقة والنشاط وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم برج الثور 27-9-2022 على الصعيد المهني

فينوس في منزل الحب حضورا وقدرة على توطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-9-2022 على الصعيد المهني

يمدك القمر بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تساعدك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم برج السرطان 27-9-2022 على الصعيد المهني

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

حظك اليوم برج السرطان 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج.

حظك اليوم برج الأسد 27-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم برج الأسد 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

حظك اليوم برج العذراء 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنظم نفقاتك وأن تكون حذرا ودقيقا لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج العذراء 27-9-2022 على الصعيد المهني

فينوس في برجك تمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأحباب والوقت مناسب أيضا لتوطيد علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج الميزان 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم برج الميزان 27-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا وتفتن الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العقرب 27-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ومن المهم عدم إعلان أفكارك.

حظك اليوم برج العقرب 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية، ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس 27-9-2022 على الصعيد المهني

بينما مواليد برج القوس يكون القمر في منزلك الحادي عشر يدعم علاقتك بالزملاء وتقوم بتنمية أعمالك.

حظك اليوم برج القوس 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ودودا، وقد تضع برنامجا يجمعك بالأحباب والأصدقاء وتسعد بتواجدك معهم.

حظك اليوم برج الجدي 27-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

حظك اليوم برج الجدي 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية.. لا تدع التفاصيل البسيطة تسبب لك الإحباط.

حظك اليوم برج الدلو 27-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تبدو موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم برج الدلو 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم تدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية.. تتعاطف وتتقاسم الآلام مع من يعانون.

حظك اليوم برج الحوت 27-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب لتنمية المال والقيام بخيارات مهمة، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 27-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع بشعبية كبيرة، وتمر بتجارب تفيدك مما يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.