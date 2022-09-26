«هندسة القاهرة» تحصل على الأيزو في إدارة المنظمات التعليمية ومكافحة الرشوة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الهندسة على شهادتي اعتماد للجودة المؤسسية الدولية في مجالي إدارة المنظمات التعليمية ISO 21001:2018، وإدارة مكافحة الرشوة والفساد ISO 37001:2016، بالإضافة إلى تجديد اعتماد 3 شهادات جودة للعام الثاني على التوالي في مجالات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، ونظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، ونظام إدارة الجودة ISO 9001:2015؛ وذلك في إطار خطة الكلية وخطة الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى التحول نحو التميز في العملية التعليمية والبحثية والإدارية.

جامعة القاهرة تطبق أعلى معايير وأنظمة الجودة

وقال "الخشت"، إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق واستيفاء أعلى معايير وأنظمة الجودة العالمية في جميع المجالات وكافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها وحث كافة كلياتها ومراكزها على تطوير أدائها وضمان جودته بشكل مستمر، بما يساهم في الارتقاء بمكانة الجامعة وبمستوى خريجيها للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودولياً، وبالتالي تحقيق رؤية ورسالة الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل بشكل متكامل بين كافة الكليات حتى أصبح لكل كلية نموذجًا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر من حيث تخريج كوادر مؤهلة عالميًا، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع المصري في مختلف المجالات والاتجاهات، مشيرًا إلى التطوير المستمر سواء على مستوى المناهج والبرامج المميزة أو طرق التدريس التى تتواكب مع الجامعات العالمية ومتطلبات سوق العمل الدولي.

كلية الهندسة تُعد بيتًا للخبرة يمتلك أفضل الكوادر

وأشار "الخشت"، إلى أن كلية الهندسة تُعد بيتًا للخبرة يمتلك أفضل الكوادر محليًا وإقليميًا ودوليًا، التي تساهم بقوة في التنمية، موضحًا أنه على مستوى البرامج تأتى كلية الهندسة في مرتبة متقدمة عالمياً وتأتي في المركز 134 عالميًا في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا في تصنيف QS، والمركز من 51 - 100 عالميًا في الهندسة المدنية والإنشائية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن الكلية استطاعت تجديد اعتماد 3 شهادات جودة، وهي شهادة الأيزو نظام إدارة الجودة، الذي يعرف كمعيار نظام إدارة عام، وشهادة الأيزو لنظام إدارة البيئة، ويستند إلى قرارات واتفاقية "قمة الأرض" العالمية، وجرى تطويره لتقليل الأضرار التي تسببها الهيئات أو يمكن أن تسببها للبيئة، بالإضافة إلى شهادة الأيزو لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، الذي يوفر منظورًا شاملاً للشركات لزيادة الصحة والسلامة المهنية للموظفين، وتقليل الحوادث والأمراض المهنية.