إحالة أوراق شقيقين بالإسكندرية للمفتي لتجارتهما في المواد المخدرة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق شقيقين إلى مفتي الديار المصرية، لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما في الاتجار بالمواد المخدرة، فيما حددت جلسة خلال شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر حكم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، في القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أـول.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهميّن «ه.ن.ع» و«ع.ن.ع» بعملية اتجار في المخدرات بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى قيام شقيقين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما.

كميات كبيرة من المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما ومحاولة القبض عليهما، إلا أنهما لاذوا بالفرار، حتى تمكنت القوات من ضبطهما وبتفتيش السيارة عثر علي حقيبة جلدية تحوي داخلها 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافة هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة.

وتين من تقرير المعمل الكيماوي، أن عدد ثلاثة اسطوانات تزن 594,73 جرام، و23 لفافة 102,39 جرام واللفافات الملقاة لعملائهم تزن 3,67 جرام، و4,66 جرام.

وحُرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي حدد جلسة خلال شهر نوفمبر المقبل للنطق في إعدامهما.