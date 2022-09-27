حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أعلنت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج السرطان العاطفي بطبعة، الذي يميل اليوم مع الشريك للانفعال وقد يخرج عن السيطرة ولهذا يجب أن يسيطر عليك الهدوء حتى لا تخسر، أما في محيط العمل قد تلجأ لزملائك فلا تتردد في ذلك.

وقال خبراء الفلك عن مولود برج السرطان، إنه شخص يميل بطبعه إلى العزلة والاكتئاب لأقل الأسباب، فهم على درجة عالية جدًا تجاه الأمور الشخصية، ومع ذلك فهم على المستوى العملي مختلفين تمامًا، واليوم تنشر بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية لمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك حظك اليوم على جميع الأصعدة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر في مربع برجك ما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، قالت «فؤاد»: إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.