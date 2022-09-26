برلماني: تطوير المنظومة التعليمية يتطلب رقابة قوية على جميع المستويات

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتماما بالغا بملف التعليم وتطويره، والعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إزالة كافة المعوقات من أجل الوصول بالمنظومة لأفضل مستوياتها.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في بيان له منذ قليل، إلى أهمية الاجتماع الذي حضره الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وما شهده من تكليفات واضحة من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية، لاسيما فيما يتعلق برفع كفاءة المعلمين، والمتابعة الدقيقة للمدارس.

توفير المعلمين لمواجهة العجز

أضاف أن الاهتمام بالتعليم الأساسي هو البداية الصحيحة لتطوير المنظومة التعليمية، لافتا إلى أنه في هذا الإطار تسعى الدولة لتوفير كل مقومات النجاح، وبينها توفير المعلمين لمواجهة العجز من خلال مسابقة تعيين معلمين جدد.

وأكد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن التكليفات الرئيسية الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية يتطلب وعي حقيقي بأهمية وحساسية المرحلة الحالية لكل من مديري الإدارات ومديري المدارس والمعلم داخل كل مدرسة.

وطالب حسام المندوه، بضرورة أن يكون هناك متابعة ميدانية حقيقية من وزارة التربية والتعليم، وكذلك مجلس النواب يقوم بدوره الرقابي، قائلا: التجربة بالفعل جيدة، وقابلة للتنفيذ.

وتابع عضو مجلس النواب، لكن ربما لا تنجح إن لم تكن القيادات التعليمية في كل محافظة على قدر عال من الحرفية واليقين بأهمية نجاح التجربة، مشيرا إلى أن هناك دور يقع على الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تحقيق النجاح للمنظومة التعليمية

وأشاد النائب حسام المندوه الحسيني، بما عرضه وزير التربية والتعليم، بشأن الاهتمام بتأهيل المعلمين وتدريبهم، ومتابعة قياس المهارة، بما يساهم في تحقيق النجاح للمنظومة التعليمية.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض أمام الرئيس السيسي، المحاور الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة فى هذا الإطار، والتي تشمل نظام التعليم المطور، والمعلمين، والتعليم الفني، وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة، ومشروع «مدارس مصر المتميزة»، وكذلك مدارس النيل، والمدارس اليابانية إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تجرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية.

وشهد الاجتماع أيضا عرض الدكتور رضا حجازي، برامج وزارة التعليم لتدريب وتأهيل المعلمين، وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات فى التعيينات الجديدة، فضلًا عن برنامج «أنا المعلم» الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم والاهتمام بالمعلمين وتحفيز المتميزين منهم.