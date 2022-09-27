حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 27-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك أنثى برج الميزان القدرة على تحقيق التوازن في جميع جوانب حياتها المهنية والعاطفية، وتوفق بينهما دون أن تقصر في جزء على حساب الجزء الآخر، ويعرف عنها أنها محبوبة لدى الكثيرين حولها، وقدرتها على التفاهم وذكائها وحسن لباقتها يجعلهم ينجذبون لها، وهي تنح دائما في التعامُل بأريحية مع الأشخاص باختلاف شخصياتهم، وتمتلك نظرة موضوعية للأمور حولها، مما يجعلها تتوصل إلى حلول سريعا لكافة المشكلات والأمور حولها، وتنجح كثيرا عنما تدخل في أمور جدلية وتدافع عن قضايا بعينها، كما تمتلك العديد من الأفكار الإبداعية وتكون من الأشخاص المولودين قادة بشكل طبيعي، وهي تواجه صعوبة في إخفاء مشاعرها وتعبر عن ما تشعر به دون حسابات.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تتواجد الشمس في مربع برجك اليوم مما يمدك بالدعم كثيرا وتستطيع التعبير عن رغباتك وتعبر عن ما يجول بخاطرك بلباقة وتكسب التقدير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في برجك اليوم مما يدفعك للاهتمام بمظهرك وملابسك جيدا وأناقتك كثيرا، وتبدو متألقا أمام الجنس الآخر وتنجح في الحصول على إعجابه، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك.