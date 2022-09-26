فرص عمل خريجي مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية.. اعرفها

فرص عمل عديدة ومتنوعة، تنتظر خريجي مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عنها المهندس هاني سلامة، رئيس مجلس إدارة المدرسة، أبرزها العمل في مصانع خامات المنتجات الحيوية التي تستخدم الخلايا أو مكونات الخلايا المختلفة بغرض إنتاج مواد خام أولية مقيدة في صناعات عديدة بمجال التكنولوجيا الحيوية.

إضافة إلى مصانع إنتاج منتجات تامة الصنع في العديد من المجالات والتطبيقات المختلفة للصناعات الحيوية، مما يساعد على تصنيع وإنتاج منتجات حيوية جديدة بأيدٍ مصرية، وذات بعد اقتصادي وتجاري ما يؤدي إلى فتح آفاق ومهن جديدة للشباب.

فرص عمل للطلاب

يضيف «سلامة» لـ«الوطن»، أن فرص عمل الطلاب تتمثل في مصانع القطاع الطبي والدوائي، مثل مصانع المنتجات التشخيصية المعملية الطبية، ومصانع إنتاج الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية ومصانع المطهرات، ومصانع مساحيق التنظيف المختلفة ومصانع مستحضرات التجميل، ومخازن خامات ومنتجات حيوية بالعديد من الجهات والمصانع، ويعمل فني مسؤول عن التحكم ومعالجة الهواء بالمواصفات الخاصة لصناعات التكنولوجية الحيوية.

صيانة أجهزة التحاليل الطبية

وأوضح أن خريجي مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، يعمل في وحدات محطة معالجة المياه ذات المواصفات الفنية الخاصة بصناعات التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتركيب وتشغيل وخدمات أعمال الصيانة لأجهزة التحاليل الطبية، ومعدات إنتاج الخامات وخطوط الإنتاج في مجال الصناعات الحيوية والدوائية والمستلزمات الطبية بأقسام الدعم الفني والمتابعة لشركات تسويق هذه الأجهزة والمعدات وعمل مشروع خاص به لتصنيع بعض المنتجات المغذية في الصناعات الحيوية.