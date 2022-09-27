مصرع موظف دهسا أسفل عجلات قطار بسوهاج.. «حاول يركب واختل توازنه»

شهدت دائرة مركز شندويل شمال محافظة سوهاج، مصرع موظف إثر قيامه باستقلال قطار «الأقصر _ القاهرة» حال تهدئته بمحطة سكة حديد شندويل ما أدى لاختلال توازنه وسقوطه أسفل عجلات القطار ووفاته.

اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ووفاته

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود إشارة من مركز المراغة يتضمن بلاغا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج بوصول إخطار من ناظر محطة سكة حديد المراغة بأنه أثناء محاولة «ممدوح. م. ا. ا»، 47 عاما، موظف بمدرسة الثانوية الصناعية، ويقيم بندر طما، الصعود على باب القطار «الأقصر - القاهرة» حال تهدئته بمحطة سكة حديد شندويل «محطة فرعية» دائرة المركز والباب محكم الغلق ما أدى لاختلال توازنه وسقوطه أسفل عجلات القطار ووفاته، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد شقيقه المدعو «ناصر م ا ا» 55 عاما، موظف بالإدارة التعليمية، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة مستشفى المراغة أفاد بأن سبب الوفاة «نزيف بالمخ» ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.