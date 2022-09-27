الحكم على متهمين اثنين بـ«خلية استهداف الكنائس» بعد قليل

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على متهمين اثنين في جلسة إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس».

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، ووائل عمران.

الإضرار بالوحدة الوطنية

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين، بعد انتهاء التحقيقات معهم، تهم عديدة، كان أبرزها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، إضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام

كما وجّهت النيابة للمتهمين، تهمة تولي وقيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الخروج على الحاكم وتكفيره، والاعتداء على مؤسسات الدولة، فضلا عن استباحة أموال وممتلكات ودماء المسيحيين، واستهداف المنشآت العامة، لإسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين والمجتمع للخطر.

كما حاز المتهمين وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية.