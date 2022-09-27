انقطاع المياه عن قرية أطواب وتوابعها في بني سويف غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن قرية أطواب وتوابعها بمركز الواسطى، غدا الأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء، وذلك لأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه أطواب المدمجة بمركز الواسطى.

توفير سيارات مياه نقية في المناطق المتضررة

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في حال الحاجة إليها.

من جانبها أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف، الاهتمام بتطبيق خطة التطهير الدورية لمحطات مياه الشرب، ومتابعة تنفيذها على مستوى فروع الشركة، وكذلك أعمال الصيانة الدورية ومتابعة سير العمل، ضمن الجولات الميدانية والمتابعة الدورية طوال 24 ساعة لمديري عموم الفروع ونوابهم، والتأكيد باستمرار على جودة المياه المنتجة، والتشغيل الأمثل للمحطات والالتزام بمهمات السلامة والصحة.

الاهتمام بإنتاج كوب مياه نظيف

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوعة وحرص الشركة الدائم بالصيانة الدورية والتطهير المستمر والتشغيل الأمثل للمحطات والتهتمام بنظافتها وبجودة المياه والالتزام بالمعايير القياسية لإنتاج كوب ماء نظيف، بدءا من المأخذ وصولا إلى الصنبور بجميع مراحلها، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وتأكيداً على جودة العمل وحسن استغلال الموارد التي تؤدي إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية والارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.