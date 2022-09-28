حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 28-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أكدت عبير فؤاد خبيرة الأبراج أن توقعاتها اليوم الأربعاء لمواليد برج الحوت على الصعيدين العاطفي والمهني، إيجابية، فهناك فرصة أمام مواليد برج الحوت للراحة والاستجمام مع الشريك والأصدقاء والعائلة، وفي محيط العمل هناك فرصة لتحقيق مكتسبات مهنية.

ويصف خبراء الفلك، مولود برج الحوت بأنه يملك شخصية رقيقة وحساسة للغاية ومحبة للجمال والأناقة، فتجده محب لمساعدة من حوله، حتى أن البعض قد يستغل ذلك سواء معنويًا أو ماديًا، وذكروا أيضًا أن مولود الحوت من الشخصيات الكريمة المحبة للحياة التي تعيش برفاهية، ما يجعلها عرضة للاستغلال طوال الوقت، ومن عيوب هذا البرج أنه كسول للغاية وعلى الرغم من ذلك فإنه شخصية مبدعة، لذا ينجح في المهن الحرة التي تتطلب الإبداع مثل الفن التشكيلي والتمثيل والإخراج.

ووفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد الخاصة لـ«الوطن»، نوضح لمتابعي حركة الفلك والكواكب تأثيرها على مواليد برج الحوت، وتفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ماليا ومهنيا القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص، ولكن عليك أن تنتبه لحقوقك، هكذا أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

عاطفيا وعائليا، اليوم مناسب للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء، وفق «فؤاد»، لأصحاب برج الحوت على المستوى العاطفي.