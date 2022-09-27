النداء الأخير لأهالي سوهاج قبل بدء الدراسة: 5 أماكن للفسحة مجانا

اقترب العام الدراسي الجديد، ليقضي الأطفال معظم يومهم ما بين شراء احتياجاتهم المدرسية ومراجعة بعض المواد، ما يجعل الأسبوع الحالي الفرصة الوحيدة للفسحة، وتقدم "الوطن" لأهالي محافظة سوهاج 5 أماكن يمكن زيارتها مجانًا والترفيه عن الأطفال قبل بداية العام الدراسي الجديد.

الكورنيش الشرقي بسوهاج

يقع الكورنيش الشرقي بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، ووفرت المحافظة مقاعد مخصصة للأسر والأفراد، كما تنتشر المظلات "البرجولات" على طول الكورنيش، وهي مجانية ويمكن للأسرة قضاء يومها بداية من غروب الشمس على الكورنيش، ويوجد باعة الترمس والذرة المشوية والساندوتشات بأسعار مخفضة تبدأ من ثلاثة جنيهات.

حديقة الطفل بسوهاج

تقع حديقة الطفل بميدان عمر أفندي بمدينة سوهاج، وصرحت حنان سليم، مدير الحديقة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أن الحديقة مجانية للأطفال حتى عمر 12 عامًا، وبجنيه واحد للكبار، وتضم عدة ألعاب مناسبة للأطفال من سن عام حتى 10 سنوات وجميعها مجانية، فضلا عن وجود كافيتريا داخلية، تضم مأكولات وحلوى للأطفال أسعارها مثل الخارج، وتفتح الحديقة أبوابها من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل، بنظام عمل فترتين.

حدائق سوهاج العامة

وحديقة الثقافة العامة التابعة لمحافظة سوهاج تقع بميدان الثقافة، وتضم عدة حدائق داخلية ومقاعد للأسر والأفراد، وهي مجانية ومفتوحة 24 ساعة، ويمكن للأسرة إحضار طعامها ومشروباتها الخاصة، إذ لا تضم الحديقة أي منافذ للبيع.

حديقة مدينة سوهاج الجديدة العامة

وتقع على مقربة من مدخل مدينة سوهاج الجديدة "الكوامل"، وتضم حدائق ومتنزهات مجانية ومقاعد للأسر والعائلات ولا تضم منافذ للبيع.

ساحة الدراجات بمدية ناصر

تقع في حي شرق سوهاج، بجانب الكورنيش الشرقي، وتضم مقاعد على النيل مباشرة ومنطقة للدراجات و"السكوتر" وجميعها مجانية تمامًا، ويستطيع الطفل إحضار دراجته الخاصة والإستمتاع باللعب بها، بينما تستمع الأسرة بقضاء يوم جميل على شاطيء الكورنيش.