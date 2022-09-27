شقيقان ينهيان حياة والدهما بالاتفاق مع خالهما في أسيوط: «لقيناه مقتول»

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع في أسيوط بقطعة أرض زراعية، وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبين أن نجليه وراء مقتله بسبب خلافات أسرية.

بلاغ إلى مركز شرطة الفتح

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من مزارع، ومقيم بدائرة المركز باكتشافه مقتل والده في أثناء مبيته بالأرض الزراعية الخاصة بهما بدائرة المركز.

خلافات أسرية السبب

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجلي المجني عليه، بينهما المُبلغ، بالاشتراك مع خالهما، وذلك لوجود خلافات أسرية بينهم.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة اثنين منهم بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض «سنجة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قام أحد المتهمين بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.