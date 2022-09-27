سعر «لصقة» الظهر في الصيدليات واستخداماتها بالشتاء

يلجأ الكثير لاستخدام لصقة الظهر للقضاء على الآلام التي تسيطر على تلك المنطقة، أو تسكينها بشكل مؤقت، لإتمام المهام المختلفة حتى زيارة أقرب طبيب، إلا أن البعض لا يعرف أسعارها في الصيدليات، ومكوناتها التي تساعد في تخفيف الآلام بسرعة.

يقول محمود مراد صيدلي بمدينة 6 أكتوبر، إن أسعار لصقة الظهر تختلف داخل الصيدليات بحسب النوع، إذ إن بعض الأنواع ذات مفعول طويل، وأخرى ينتهي مفعولها بعد ساعات قليلة تصل لـ5 ساعات فقط.

وأضاف «مراد» أن أسعار لصقة الظهر تتراوح بين 10 وحتى 42.5 جنيه، وأن هناك عروضا خلال تلك الفترة على إحدى اللصقات الشهيرة، حيث تباع الـ50 لصقة بـ‎224 جنيها، إذ تزداد خلال فترة تغير الفصول آلام الظهر، وتعرض المواطنين لأدوار برد في عظام تلك المنطقة.

ووفق هيئة الدواء المصرية، فإن لصقة الظهر تحتوي على عدة مركبات، مثل: المنتول Menthol، الكافور Camphora، والفلفل الحار، وهذه المكونات جميعها تساعد في تخفيف الآلام.

وأضافت «الدواء» عبر موقعها الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي، أن لصقة الظهر تستخدم فى التسكين المؤقت للأوجاع والآلام الطفيفة المصاحبة لـ التهاب المفاصل وآلام الظهر وإجهاد العضلات.

وأشارت الدواء المصرية إلى أن آلية عمل لصقة الظهر قائمة على امتصاص الجلد للمكونات، أثناء وضع اللصقة على مكان الإصابة، ليحدث بعد ذلك ارتخاء في العضلات ونشاط في قوة الدورة الدموية في المنطقة المُصابة.

استخدامات لصقة الظهر

وهناك عدة دواع لاستخدام لصقة الظهر من بينها تخفيف الآلام البسيطة في منطقة الظهر، وعلاج الآلام الناتجة عن التحركات الخاطئة، علاج الآلام الناتجة عن الدورة الشهرية، وأخيرا علاج آلام الكتف الناتجة عن الحركة الخاطئة أو حمل أشياء ثقيلة.