يبدأ العمل بها الجمعة.. تعرف على مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال الشتاء

تبدأ المنشآت والمطاعم والمحال السياحية الجمعة المقبل، في العمل وفقا للتوقيت الشتوي والذى حدد مواعيده قانون وزارة السياحة رقم 512 لسنة 2020.

وقال على كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن المطاعم ستبدأ من بعد غدا الجمعة فى العمل وفقا لتوقيت الشتاء.

وأضاف لـ«الوطن» أن مواعيد عمل المنشآت السياحية وفقا للتوقيت الشتوى تكون كالتالى :-

مواعيد عمل المنشآت السياحية خلال الشتاء

- بالنسبة للمنشآت والمطاعم السياحية فإن مواعيد العمل ستكون من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل على أن يسمح بالمد لساعة إضافية يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع وبأيام الإجازات الرسمية التى تقررها الدولة .

- خدمتى توصيل الطلبات للمنازل «الدليفرى»، والتيك اواى يتم تقديمهم طوال الـ 24 ساعة حيث أن مصطلح إغلاق المطاعم يعنى فقط غلق صالة الطعام بالمنشآت السياحية أمام الرواد.

- بالنسبة للملاهى الليلية فإن مواعيد عملها وفقا لتوقيتات فصل الشتاء تكون من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالى .

- بالنسبة لصالات الديسكو فإن مواعيد عملها وفقا للتوقيت الشتوى يكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 من صباح اليوم التالى .

تراجع نسب الإقبال الأسبوع المقبل بسبب بدء العام الدراسى

وأشار منصور إلى أنه من المتوقع أن يشهد الإسبوع الأول لتطبيق العمل بالتوقيت الشتوى إنخفاضا فى نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية،وذلك بسبب بدء العام الدراسى بمصر،فضلا عن عودة غالبية السياح العرب الذين تواجدوا خلال الصيف إلى بلدانهم.

يشار إلى أن قراروزير السياحة رقم "512" لسنة 2020 حدد مواعيد مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية وفقا للتوقيت الصيفى بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام ، على أن يتم العمل وفقا للتوقيت الشتوى بداية من نهاية يوم الخميس من شهر سبتمبر من كل عام .