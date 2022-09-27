مترو الأنفاق: انتظام الحركة بالخط الثاني بعد سحب القطار المعطل

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حركة القطارات انتظمت بعد سحب القطار المعطل من محطة جامعة القاهرة بعد تفريغ الركاب منه، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني تخضع لأعمال صيانة دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل؛ للحفاظ على حركة مسير القطارات.

نشر فرق صيانة على أرصفة المحطات

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى نشر فرق صيانة وطوارئ على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا لعدم تأخر حركة مسير القطارات، وعدم حدوث أي زحام على الأرصفة أو تكدس داخل عربات القطارات، لافتا إلى أنه جرى تجهيز 8 قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، والمقرر له 1 أكتوبر المقبل.

جاهزون لبداية العام الدراسي الجديد

وأوضح متحدث مترو الأنفاق أن الشركة أنهت جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، قائلا: «جاهزون بشكل متميز لبداية الدراسة»، مؤكدا أنه جرى تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر، وتجهيز وحدات إسعاف متنقلة داخل المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.