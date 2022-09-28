الجامعات تبدأ في استقبال الطلاب الجدد وتسكينهم بالمدن بدءا من الجمعة

أنهت الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2022 والمقرر أنَّ يبدأ السبت المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بنين وبنات، بدءاً من الجمعة المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

المدن الجامعية

وأكّد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بـ العام الدراسي الجديد للجامعة الحكومية و أهلية، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد وفقاً لقرارات المجلس، لافتًا إلى أن المدن الجامعية ستبدأ الجمعة في استقبال الجدد وتسكينهم بمختلف المباني وفقاً لجدول زمني محدد، مؤكّداً أنَّ هناك استعدادات لأعلى مستوى تتمّ وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس.

العام الدراسي الجديد

وأكّد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ إتمام الاستعدادات للعام الجديد، لافتًا إلى أنَّه جرى الانتهاء من كل استعدادات وتجهيزات استقبال الطلاب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والالتزام بكل التعليمات الخاصة باستقبال الطلاب، لافتًا إلى أن المدن الجامعية على أتمّ الاستعداد لاستقبال الطلاب بدءا من الجمعة سواء للبنين أو البنات.