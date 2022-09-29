في خطوات بسيطة.. طريقة تقديم طلب استئناف إلكتروني 

أتاحت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المواطنين، ويبحث عن بعضها المحامين، لذا تستعرض «الوطن» طرق وخطوات معرفة وجود استئناف في قضية من عدمه.

خطوات تقديم طلب استئناف إلكتروني

يجب على المحامي الراغب في تقديم طلب استئناف للجهة المعنية، الدخول على محرك البحث العالمي «جوجل» ثم البحث عن منصة وزارة العدل، سيظهر أمامه عدة خيارات، عليه اختيار طلب تقديم استئناف، ثم تسجيل البيانات الخاصة بالقضية للتقديم.

طريقة معرفة وجود استئناف من عدمه بالمحكمة

يصدر الحكم في قضايا الجنح وغيرها داخل محكمة أول درجة، ويحق للدفاع تقديم استئناف لتحديد جلسة لنظر القضية أمام محكمة الاستئناف، لكن يجب اتباع الخطوات التالية لمعرفة ما إذا كان هناك حق في استصدار شهادة استئناف من عدمه:

على المدعي أن يتاكد من إعلان المدعي عليه في الحكم الصادر بالقضية، وفي حالة تأكده، يجب عليه الحصول على صورة من الحكم، ثم تعبئة البيانات بنموذج طلب شهادة بحصول استئناف من عدمه، ويقدم إلى أمين عام المحكمة.

ويقدم الطالب صورة الحكم بجدول المحكمة، ثم تسديد الرسوم المستحقة والعودة مرة أخرى إلى موظف الجدول للحصول على الشهادة المعتمدة، ويجب أن تحتوى على ختم شعار الجمهورية وإمضاء رئيس القلم.