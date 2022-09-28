اندلاع حريق في مصنع موتوسيكلات بقليوب.. وإصابة 6 أشخاص باختناق

اندلع حريق في مصنع شهير للموتوسيكلات على الطريق الزراعي بقليوب، اليوم الأربعاء، وأمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، والاستعلام عن حالة المصابين، وطلبت تحريات المباحث، وتقرير الحماية المدنية حول ملابسات وأسباب الحريق.

حريق مصنع موتوسيكلات بقليوب

أسفر حريق مصنع الموتوسيكلات، عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وشكلت لجنة لفحص المصنع وأوراقه، ومدى توافر وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي، بعدما تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بالحريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق

تبين بعد المعاينة، إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج.

قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة ومركز قليوب، في بيان، إنه تم الدفع بأجهزة الحماية المدنية فور تلقي الأجهزة الأمنية ومجلس المدينة بلاغ بنشوب الحريق، مشيرا إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 6 أشخاص باختناق، ونقلوا إلى المستشفى، والدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا أنه تمت السيطرة، وجاري تبريد المكان.