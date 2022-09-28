القصة الكاملة لاعتداء أب على ابنه حتى الموت في المنوفية: «عاش يتيما»

تجرد رجل من كل مشاعر الأبوة واعتدى على ابنه الصغير الذي لم يتعد 12 عامًا بالضرب، مستخدمًا وسائل مختلفة حتى فارق الحياة متأثرًا بجراحه، فبعد انفصال الأب عن زوجته، رفضت الأخيرة حضانه ابنها الذي يدعى «شوقي»، ليعيش الطفل مع والده الذي كان دائم التعدي بالضرب، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى شبين الكوم في محافظة المنوفية، وجرى تشييع جثمانه وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد مصرع الطفل «شوقي»، 10 سنوات، والمقيم بقرية شنوان بذات الدائرة، بعد اعتداء والده عليه بالضرب بالعصا، وجرى نقل الطفل إلى المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسم، ليفارق الحياة، بينما جرى حبس الأب.

وقال جيران الأب، إن «شوقي» لم يجد أي اهتمام من والديه، وكانوا يعطفون عليه بسبب ظروفه الصعبة، إذ رفضت الأم حضانة ابنها بعد انفصالها عن زوجها، وكانوا ينظرون إليه على أنه يتيم الأبوين، نظرًا لأن والده كان دائم الاعتداء عليه بشكل متكرر حتى لقي مصرعه.

اعتراف الأب بتعديه على نجله بالضرب

وقال الأب في اعترافاته بالتحقيقات، إنه كان دائم التعدي على ابنه الصغير بالضرب حتى فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة بعد قضائه يومين بالعناية المركزة في مستشفى شبين الكوم، فيما أشارت الأم إلى أن زوجها كان يحرمها من رؤية طفلها.

وقررت جهات التحقيق حبس الأب والتصريح بدفن جثة «شوقي»، وشيع أهالي قرية «شنوان» مسقط رأس الصغير الراحل، جثمانه إلى مثواه الأخيرة وسط حالة من الصدمة والحزن والشديد.

أستاذ علم اجتماع تحذر من خطورة الاعتداء بالضرب على الأطفال

ومن جانبها، أوضحت الدكتور مني عمارة أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، عواقب الاعتداء على الأطفال بالضرب، قائلة إن ذلك يولد بداخلهم عقدة نفسية وتدفعهم للبحث عن الانتقام، مشيرة إلى أن من قواعد التربية الصحيحة تنشئة طفلا سويًا ومفيدًا للمجتمع.

وأكد أيمن مرسي المحامي، أن عقوبة الأب المتهم بقتل ابنه، تتتراوح من موقف لآخر، والقرار النهائي متروك للمحكمة لتوقيع العقوبة التي تراها مناسبة للجريمة.