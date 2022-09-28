«الإحصاء»: 61.5% نمواً في أصول الهيئات الاقتصادية خلال عام 2021

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2020- 2021 ومن أهم مؤشراتها ارتفاع قيمة رأس المال المستثمر لتصل إلى 2112.4 مليار جنيه مقابل 1017.6 مليار جنيه، وذلك عن عام 2019-2020 بنسبة زيادة 107.6٪ نتيجة الارتفاع في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة زيادة 462.1٪ وذلك عن عام 2019-2020، كذلك في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة زيادة 32.2% وذلك عن عام 2019-2020.

وحسب نشرة الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة 703.7 مليار جنيـه عام 2020-2021 مقابل 435.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 61.5٪ وذلك عن عام 2019-2020 وتركزت هذه الزيادة نتيجة لاكتمال المشروعات الجديدة بـ الهيئة العامة للبترول إضافة إلى الأصول التي تمّ تحويليها من شركات الإنتاج لنشاط -استخراج النفط والغاز الطبيعي- لترتفع أصول الهيئة لتصل إلى 235.4 مليار جنيه مقابل 188.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.7٪ وذلك عن عام 2019-2020.

724.0 مليار جنيه قيمة القروض طويلة الأجل

بلغت قيمة قروض طويلة الأجل 724.0 مليار جنيه مقابل 182.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 296.4٪ وذلك عن عام 2019- 2020 نتيجة لارتفاع قروض نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بقيمة بلغت 347.9 مليار جنيه مقابل 82.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 323.4٪ وذلك عن عام 2019-2020 وكذلك ارتفعت في قطاع النقل والتخزين لتصل إلى 99.8 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه بنسبة زيادة 299.0٪ وذلك عن عام 2019-2020.

ارتفاع قيمة الاحتياطيات والفائض المرحل إلى 703.9 مليار جنيه

وارتفعت قيمة الاحتياطيات والفائض المرحل لتصل إلى 703.9 مليار جنيه مقابل 195.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة 259.4٪ وذلك عن عام 2019-2020 وترجع هذه النتيجة لـ ارتفاع المال الاحتياطي التأميني لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقطاع الوساطة المالية والتأمين بقيمة 534.6 مليار جنيه مقابل 40.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1226.0 ٪ وذلك عن عام 2019-2020.