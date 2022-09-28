البابا يقدم روشتة نصائح للأقباط عبر «الكرازة»: الحب من الله يأتي وإليه يعود

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من النصائح للأقباط، في العدد الأخير الصادر حديثًا لمجلة «الكرازة»، إذ قدم البابا مجموعة من القصص وبنهاية كل قصة يبرز العبرة منها.

البابا تواضروس: الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله

وقدم البابا تواضروس قصة بعنوان «ما هو الحب؟»، قدم من خلالها البابا المعاني المختلفة للحب وكيف يترجم معنى الحب خلال المواقف المختلفة التي يمر بها الإنسان، وأن الحب يبدأ صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، متابعًا أنَّ «الحب من الله يأتي وإليه يعود، الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله».

كما عرض البابا قصة تحت عنوان «قصة وعبرة»، أوضح البابا من خلالها أن ما يناسب غيرك يمكن ألا يناسبك بل يضرك، كما حذر من أن يتقمص الإنسان شخصية لا تشبهه ويجب أن يحافظ على شخصيته التي تناسبه.

قصة «الشيخ و الموت»

كما تناول البابا قصة «الشيخ و الموت» في إطار مضحك ، وهي قصة توضح مدى تمسك الإنسان بالحياة وخوفه من الموت مهما بلغ تمنيه له.

واختتم البابا روشتة النصائح التي قدمها خلال هذا العدد من مجلة الكرازة، بنصيحة ذهبية لكل أسرة مسيحية، من خلال عرضه لقصة «الكرات» التي استعرضها الرئيس التنفيذي لشركة جوجل خلال 60 ثانية فقط، وأوضح البابا أنَّ الكرات الخمسة ترمز إلى: العمل، والعائلة، والصحة، والأصدقاء، والروح، ناصحًا أنَّه يجب على الإنسان ألا ينخرط في العمل على حساب الأسرة والصحة، مشيرًا إلى أنَّه يجب أن يخصص وقتًا للراحة والعائلة مع عدم إهمال العمل.

مجلة الكرازة اللسان الناطق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وتعد مجلة الكرازة اللسان الناطق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقد أسسها البابا شنودة الثالث، في يناير 1965م برئاسة الأنبا شنودة، أسقف التعليم في ذلك الوقت، اختصت بأخبار الكنيسة، وتوقف المجلة مع عزل البابا شنودة، وعادت مع عودته، وتحولت منذ عام 1990 إلى مجلة نصف شهرية، وتعرضت المجلة لفترة لعدم الانتظام في الصدور خلال فترات سفر البابا للخارج.