«وضع التخفي» ميزة جديدة من واتساب.. اعرف الخطوات

بدأ تطبيق واتساب «WHATSAPP» الآن، في إتاحة ميزة لعدد من المستخدمين، تمكنهم من إخفاء حالتهم عبر الإنترنت، وستتيح ميزة «وضع التخفي» من استخدام التطبيق في الخفاء، لكن في الوقت الحالي، من المستحيل إخفاء حقيقة أنك متصل بالإنترنت، لكن كل ما يمكنك فعله، هو إخفاء حالة «آخر ظهور».

إخفاء الاتصال بالانترنت على واتساب

قال موقع «ذا صن» البريطاني، إن تطبيق «WhatsApp»، بدأ مؤخرًا في اختبار خيار جديد للمستخدمين، يتيح إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت تمامًا، في الإصدار التجريبي من التطبيق، ويكشف تقرير جديد من خبراء التطبيق في WABetaInfo، أن الاختبار جرى نشره لعدد أكبر من الأشخاص، وهذا يعني أن للمستخدمين فرصة أكبر من أي وقت مضى، لتجربة الحيلة الجديدة، وستتوفر الميزة الجديدة في الإعدادات «الخصوصية»، آخر ظهور على الإنترنت.

وأشار الموقع، إلى أنه ليس من المضمون أن تتمكن من استخدامه، حتى في الإصدار التجريبي، موضحا أنه في حالة استمرار عدم توفر الميزة لحساب WhatsApp الخاص بك، فعليك انتظار تحديث آخر.

جرى انتقاد WhatsApp في الماضي، لعدم السماح للمستخدمين بإخفاء حالاتهم عبر الإنترنت على التطبيق، ولم يتم حتى الآن إجراء اختبار تجريبي مناسب، لذلك قد يستغرق الأمر أسابيع، أو حتى أشهر ليتم طرح الميزة لعامة الناس.

ويمكن للمستخدمين اختبار المميزات الجديدة من واتساب، من خلال WhatsApp beta، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

كيفية الحصول على WhatsApp beta

-الانتقال إلى Google Play على جهاز Android، والبحث عن WhatsApp.

مرر لأسفل الصفحة حتى ترى «كن أحد مختبري الإصدار التجريبي».

اضغط على زر «أنا في» ثم انقر على «انضمام» للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.