«نتفيلكس» تفقد ميزتها التنافسية.. خسرت أكثر من 220 مليون مشترك

على مدار الـ25 عاماً الماضية، غيرت منصة (Netflix) الرقمية مشهد السينما والتلفزيون على مستوى العالم، حيث استطاعت الشركة أن تجمع ما يقرب من 221 مليون مشترك في 190 دولة، وشاهدت مليارات الساعات من المسلسلات الشهيرة مثل (Stranger Things)، وحصلت على طول الطريق على 226 جائزة، بحسب تقرير لشبكة (CNBC عربية).

طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2002

منذ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في عام 2002، حققت الشركة ونموذج أعمالها القائم على الاشتراك نجاحًا فوريًا مع العملاء من بداياتها المتواضعة كخدمة تأجير بريد DVD إلى البث العملاق المتدفق.

ما يقرب من 220.7 مليون مشترك

على الرغم من أن نتفيكلس لا تزال تهيمن على أجهزة البث من حيث قاعدة المشتركين الإجمالية، مع ما يقرب من 220.7 مليون مشترك، فإن Disney + تلحق بالركب ، مع 152.2 مليون منذ إطلاقها في عام 2019. بحسب cnbc.

الشركة تخسر نحو 970 ألف مشترك

أعلنت شركة نتفيلكس في 19 يوليو 2022، عن أرباحها للربع الثاني، التي تجاوزت التوقعات، لكنها خسرت ما يقدر بنحو 970 ألف مشترك في الوقت الحرج لنمو المشتركين، كان هذا أفضل من الخسارة المتوقعة البالغة مليوني شخص ولكن بالمقارنة مع منافستها Disney + ، التي اكتسبت 14.4 مليون مشترك جديد في الربع الأخير.

تضمين الإعلانات وإجراءات صارمة بشأن كلمات المرور

ونظرًا لمعاناة Netflix من خسائر في قاعدة مشتركيها الهائلة، فإنها تتطلع إلى تحقيق إيرادات من خلال تغيير نموذج أعمالها طويل الأمد من خلال تضمين الإعلانات واتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور.