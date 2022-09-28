أفلام جديدة في السينما 2022.. Mrs. Harris Goes to Paris وSmile

تعرض السينمات المصرية بدءا من اليوم فيلم الرعب Smile، وتدور أحداث الفيلم حول حادثة غريبة لمريضة تقوم الطبيبة روز كوتر بمشاهدتها، وتبدأ في مواجهة الحوادث المخيفة التي لا يمكنها تفسيرها، مما يجعلها تجد نفسها في مواجهة ماضي مزعج.

أماكن عرض فيلم Smile بالسينمات

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أفلام جديدة في السينمات 2022 وأماكن عرضها، وجاء أماكن عرض فيلم Smile بالسينمات

سينما جلاكسى المعادي، سينما أركان، سينما جالكسي المنيل، سينما بوينت 90، سينما جراند الغردقة، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما الزمالك، سينما بندر المعادي، سينما داندي مول، سينما جلاكسى طنطا، سينما مدينتي، سينما سي سينما أرابيلا، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما سان ستيفانو مول، سينما كايرو فيستفال، سينما جراند نايل تاور، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما الماسة، سينما بورتو كايرو، سينما أمير، سينما الكروان بورسعيد.

أبطال فيلم smile هم سوزي باكون، جيسي تي، أوشر، كايل جالنر، كيتلين ستاسي، روب مورجان، كال بين، وفيلم الرعب من إخراج وتأليف باركر فين.

أفلام جديدة في السينما 2022

جدير بالذكر أن السينمات المصرية عرضت اليوم أيضا فيلم Mrs. Harris Goes to Paris، وتدور أحداثه تقع سيدة أرملة تعمل بالتنظيف في الخمسينات من القرن الماضي بلندن، وتحب فستان من ديور بشكل كبير وتحاول الوصول إليه، وأبطال الفيلم هم ليزلي مانفيل آنا شانسلور جايسون إيزاكس روز ويليامز فريدي فوكس لوكاس برافو.

أماكن عرض فيلم Mrs. Harris Goes to Paris

ويتم عرض الفيلم في سينمات أركان، سينما جلاكسى المعادي، سينما بوينت 90، سينما سيني كومفورت، سينما صن سيتي، سينما الزمالك، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز إليت، سينما سان ستيفانو مول، سينما كايرو فيستفال، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب.