«الرشيدي» الفائز ببطولة العالم Clash Royale: لعبت 9 مباريات وكسبت 250 ألف دولار

قال محمد الرشيدي، الفائز ببطولة العالم في لعبة Clash Royale، إنه بدأ اللعبة منذ 4 سنوات، حيث تضم اللعبة 107 كروت وتسمح للاعبين بإجراء الكثير من التعديلات الاستراتيجية لتحقيق الفوز، وكل كارت له ميزة.

الرشيدي: لعبت التصفيات من المنزل

وأضاف «الرشيدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه مع وصوله إلى نهائيات اللعبة كان لزاما عليه الذهاب إلى فنلندا، بعد أن خاض التصفيات باللعب من منزله.

الرشيدي: لعبت 9 مباريات في البطولة

واستطرد: «لعبت 9 مباريات في البطولة، وكنت أنا أكثر واحد لعبت مباريات، وكان أول مباراة مع واحد ياباني وخسرتها، وبعديها كسبت 8 مباريات ورا بعض، واللي بيخسر مرتين بيطلع بره البطولة، واللاعب الياباني خسر مباراتين ورا بعض ورجع بلده».

وأوضح أن أصعب مباراة خاضها في نهائيات البطولة كانت أمام لاعب ألماني: «كان لاعب كويس جدا، وأصعب ماتش كان ضده، وكسبت 250 ألف دولار».

واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الطالب محمد طارق الرشيدي، الفائز ببطولة العالم فى لعبة «Clash Royal»، ضمن التصفيات النهائية التي أُجريت مؤخرًا في فنلندا، خلال الفترة من 23-25 سبتمبر الجاري.