أستاذ تسويق عالمي: بناء مصر لـ26 مدينة خضراء خطوة ضرورية وتأخرت

قال الدكتور صلاح حسن، أستاذ التسويق العالمي بجامعة جورج واشنطن وخبير الإدارة الاستراتيجية للمدن الذكية والخضراء، إن الهدف من إنشاء المدن الذكية والخضراء المستدامة هو تقديم حياة إنسانية أفضل للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن بناء أكثر من 26 مدينة من مدن الجيل الرابع في مصر خطوة متأخرة لكنها ضرورية.

حسن: مصر ليست أولى الدول التي أنشأت مدن الجيل الرابع

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من واشنطن ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر ليست أولى الدول التي أنشأت مدن الجيل الرابع والذكية، ومنذ بداية 2015، أسست الهند 100 مدينة من مدن الجيل الرابع على أراضيها.

واستطرد: «احنا بنقدم حاجة مهمة جدا مش حاجة شكلية لكنها محورية للقفزات الهائلة والتحول الاستراتيجي اللي بتمر بيه مصر لصناعة الاقتصاد الذكي والأخضر المستدام، وليست الهند وحدها هي من تبني المدن الذكية لكن أيضًا كل من باكستان وسنغافورة».

حسن: بنقدم حاجة مهمة جدا للدولة

وأوضح أن بناء المدن الذكية والمستدامة ضرورة حتمية لتحول الاقتصاد المصري نحو «الأخضر»، وهو الطريق الأمثل للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وتابع: «الاستثمار اللي بتعمله مصر حاليَا هو في الشباب، وده يركز على تنمية المهارات المختلفة من ريادة الأعمال الخضراء التي تعتبر الأعمال المحورية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وهي من الأولويات الأساسية اللي بتركز مصر عليها والمتعلقة بالتنمية المستدامة».