عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض ألزهايمر.. «بلاش كحوليات»

قالت الدكتورة مي سعيد، أمين صندوق جمعية ألزهايمر، إن «الخرف» الذي يصيب كبار السن عبارة عن مجموعة من الأمراض أشهرها ألزهايمر، وهو مرض عضوي يؤثر على المخ.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك بعض المعلومات الخاطئة الخاصة بمرض الزهايمر، فليس كبار السن الأكثر عرضة للإصابة «السن الكبير قد يكون أهم عوامل الخطورة، ولكن بالنسبة للأرقام والنسب فبعد سن الـ60 ممكن 1% من الكبار يصابوا بألزهايمر».

السبب المحدد لمرض الزهايمر لم يكتشف بعد

واستطردت: «النسبة بتزيد مع تقدم العمر، وبعد 70 سنة ممكن يوصل لـ5%، وبعد 80 سنة بيوصل لـ20%، وبعد 90 سنة ممكن توصل نسبة الإصابة بيه لـ50%، ودي أرقام مش مرعبة، والسبب المحدد لمرض الزهايمر لم يكتشف بعد، وليس مرضا وراثيا، لكن فيه عوامل بتزيد خطر الإصابة به».

عوامل تزيد مخاطر الإصابة بالمرض

أوضحت أن أهم العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر في الدم والسمنة والتدخين، وكذا تناول المشروبات الكحولية وتلوث الهواء وعدم ممارسة الرياضة «المقصود بالرياضة هي الرياضة الخفيفة، ومش مطلوب أن الناس كلها تبقي أبطال، ولكن على الأقل السير لمدة نصف ساعة يوميا».

وتابعت: «حتى وقتنا هذا مفيش علاج شافي للمرض، ولكن فيه أدوية بتبطيء من تدهور المرض وبتحسن النواحي المعرفية، وفيه أدوية تعالج الاضطرابات السلوكية».