«الخشت» يراجع الاستعدادات الأخيرة للجامعة للعام الدراسي الجديد

عقد مجلس جامعة القاهرة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، بالإضافة إلى استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

واستعرض المجلس، خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أشاد فيه بجهود الجامعة في التعاون الإيجابي والبناء المبذول في دعم مبادرة أشبال مصر الرقمية التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، إذ أشاد الوزير بإنجاز مهمة أداء الاختبارات بجودة عالية وفي وقت قصير داخل معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قصر العيني، وإجراء اختبارات اذلقبول للطلاب المتقدمين.

مراجعة اللمسات الأخيرة للاستعدادات الدراسية

وشدد «الخشت» على ضرورة الانتهاء من اللمسات الأخيرة للاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد على الوجه الأكمل، وإعلان الجداول، وبدء المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، والاندماج في منصة «Thinqi» بعد النجاح الذي حققته الجامعة في منصتي بلاك بورد وجورميه، مشددًا على كافة الكليات باستخدام وتوظيف أجهزة التابلت في عمليات التحول الرقمي والتعليم والبحث العلمي والإدارة والتفاعل مع بنك المعرفة، وإضافة سؤال حل المشكلات وتدريب الطلاب عليه خاصة مع الكليات النظرية إلى جانب البابل شيت.

وأكد «الخشت» ضرورة تكثيف الجهود لمراجعة كافة البنود والجوانب المتعلقة بالدراسة بشكل فوري والمتابعة المستمرة لها، والتواصل المباشر والفوري بين الإدارات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستنظم حفل تخرج أوائل الكليات بقاعة الاحتفالات الكبرى، وتنظيم حفلات التخرج لدفعات الكليات تحت الإدارة الكاملة للكلية.

استحداث برامج دراسية

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على استحداث عددًا من البرامج الدراسية وتعديل اللوائح بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030، بالإضافة إلى تعديل عددا من اللوائح الدراسية بمختلف الكليات بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، وتعديل اللائحة الأساسية والمالية لصندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إطار تحسين وضبط جودة الخدمة الطبية.