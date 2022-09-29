 تغيير مسمى منطقة الـ800 فدان إلى زهراء أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، الموافقة على تغيير مسمى وقطاعات منطقة الـ800 فدان، والتي تضم مشروعًا من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بالجمهورية في جنوب طريق الواحات، في ضوء اهتمام جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بالتواصل الفعال مع قاطني المدينة وسرعة تلبية متطلباتهم.

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن التسمية جاءت من خلال توافق قاطني المدينة عليها وموافقة غالبية أعضاء مجلس أمناء المدينة، وتغيّر اسم منطقة الـ800 فدان إلى «زهراء أكتوبر الجديدة»، وتسمية قطاع أ بحي الصفوة، وتسمية قطاع ب بحي الفيروز، وتسمية قطاع ج بحي اللوتس وتسمية قطاع د بحي الزهور، وأُخطرت الجهات المعنية والخدمية بتلك الأسماء لاعتمادها رسميا.

وصرح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم تخصيص واستلام 4 وحدات إدارية بالدور الأرضى بإجمالى مساحة 360م2 بالعمارة رقم 155 بحي الحرية بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة لمصلحة الشهر العقاري بغرض تشغيل مكتب توثيق للشهر العقاري بالعبور الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تجهيز مقر الشهر العقاري للتشغيل قريبا، بهدف التسهيل على المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية وتخفيف العبء على قاطني المدينة.