«التعليم»: إشراك أولياء الأمور في تقييم الطلاب.. وأعمال السنة «20 درجة»

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة ستشرك أهالي الطلاب في عملية تقييمهم، موضحا أنّه سيتم تذييل الشهادة بمجموعة خانات «دون درجات»: «يعني مثلا هنقول لولي الأمر ابنك بيسمع الكلام؟، ابنك بيذاكر؟، إيه ميوله؟، وهل بيحب النشاط المسرحي ولا لأ؟، عشان تكون الشهادة معبرة عن مستوى الطالب وميوله، وهندرب المدرسين على النوع ده من الشهادات».

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أنّ أعمال السنة ستكون 20 درجة، منها 5 للسلوك، و5 للمواظبة على الحضور، و10 درجان لاختبار قصير يعده موجّه المدرسة، متابعا: «اللي هيط الامتحان الموجه مش مدرس الفصل، وهيكون على مستوى المدرسة، وهيتعمل اختبارين كل ترم، والطالب هياخد الدرجة الأعلى في الامتحانين، هيكون واحد في أكتوبر والتاني في نوفمبر، غير اختبارات الترم».

أعمال السنة تصحح المسار وتطبق العدالة

وأكد حجازي، أنّ أعمال السنة تهدف إلى تصحيح المسار وتطبيق العدالة بين الطلاب، وتطبّق على صفوف النقل من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوية عدا الشهادة الإعدادية، خلال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق السبت المقبل، لافتا إلى أنّ الوزارة ترغب في تعليم الطلاب بشكل أفضل، من خلال شرح مميز من المعلم.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة انتهت من القرار الخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، موضحا أنّ النهج الذي سار به الصف الرابع الابتدائي العام الماضي سيستمر مع الطلاب هذا العام في الصف الخامس، كما سيتم تطبيق أعمال السنة في صفوف النقل بالثانوي العامة.

استحداث مادة المشروعات البحثية

ولفت حجازي، إلى استحداث مادة «المشروعات البحثية»، وهي لا تضاف إلى المجموع، ويعدها الطلاب في شكل مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب، وتكون المشروعات البحثية مرتبطة بالتحديات الحالية، مثلا التغيرات المناخية والمشروعات القومية وغيرها من الإنجازات القومية للدولة المصرية، وسيتم تنفيذها من خلال مسابقات بين المدارس ويديرها رائد الفصل.