«خارجية الشيوخ»: مصر تدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية

التقى عفت السادات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، جان إيف لوكونت، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة الشؤون الأوروبية، حيث تطرق اللقاء إلى الحديث عن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر فرنسا على المستويات الرسمية والبرلمانية، كما شهد حوارا عن جهود استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ، وعلى أهمية الاستجابة الدولية للتوصيات التي تنتج عنها للتقليل من آثار التغيرات المناخية التي شهدها العالم مؤخرا.

عفت السادات: مصر تدعم جهود التنمية في أفريقيا

وأكد عفت السادات، أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، موضحا أنّ الدولة المصرية ترحب وتدعم أي جهود للتنمية في أفريقيا دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المائية، والمصلحة العليا للدولة المصرية والمواطن.

وحذّر السادات، من أنّ أي نقص في المياه نتيجة تنفيذ إثيوبيا مشروع السد الإثيوبي بشكل أحادي، سيؤثر سلبا على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى مزيد من عمليات الهجرة غير الشرعية، مؤكدا تفهمه ودعمه للموقف المصري خلال الاجتماع.

جهود مصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وتناول الاجتماع قضية الهجرة غير الشرعية، حيث أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أنّ الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ودشّنت مشروعات قومية كبرى لتوفير فرص عمل للشباب، كما شجّعت ودعمت المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة الى اتخاذها مزيد من الإجراءات لدعم شراكة القطاع الخاص بما يشجع مناخ الاستثمار.

وتحدث السادات، عن أهمية الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي بين الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، متابعا: «الدولة المصرية تشهد مناخا ديمقراطيا يؤدي لمزيد من الاستقرار ويدعم حرية الرأي والتعبير».