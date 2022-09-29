مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي أثناء عبور الطريق في مرسى مطروح

لقي شخص في مدينة مرسى مطروح مصرعه، منذ قليل، بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح بالواقعة.

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الخميس، جثة هامدة لشخص لقي مصرعه خلال حادث سير في مدينة مرسي مطروح بالكيلو 5 طريق «مطروح - الإسكندرية»، في اتجاه مطروح، ويدعى محمد إبراهيم محمد إبراهيم، 55 سنة، ووصوله جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه من خلال مفتش الصحة، ونقله وإيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين الحادث

وفور وقوع حادث سير انتقل فريق من ضباط الشرطة والمباحث الجنائية ومباحث المرور وجار فحص موقع الحادث، للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، ورفع تقرير وتحريات مباحث بالواقعة إلى جهات التحقيق.

3 حوادث في مطروح

يذكر أن محافظة مطروح شهدت خلال الـ24 ساعة الأخيرة وقوع 3 حوادث طرق، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلى أقرب المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، من خلال الفرق الطبية بالطوارئ، وحُررت محاضر بالحوادث، وتم إبلاغ جهات التحقيق.